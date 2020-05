Weikamp witheet na promotie-echec De Graafschap: ‘Ik ben er zó klaar mee’

VIDEO en UPDATE Wilde achtervol­ging: marechaus­see pakt man op met 6.700 euro aan openstaan­de boetes

14 mei DIDAM/LOIL - Als een aflevering van The Dukes of Hazzard. De marechaussee heeft deze woensdagavond in de buurt van Didam na een wilde achtervolging een man opgepakt die nog 6.700 euro aan boetes had openstaan.