Welke Achterhoeker moet een rol krijgen in The Passion?

PollDOETINCHEM - Doetinchem heeft het maar mooi geflikt: een van de grootste live-evenementen van het land naar de stad gehaald . The Passion vertelt het lijdensverhaal van Jezus, vorig jaar keken liefst 2,6 miljoen mensen. Nu is de grote vraag: voor wie zijn de hoofdrollen dit keer?

De organisatie laat nog niets los over de cast. De rollen van Jezus, Maria, Petrus, Judas, Pilatus, Barabas en de discipelen zijn te verdelen. Dan zijn er volgens traditie nog een verteller en een verslaggever.

Jezus

De Kast-zanger Syb van der Ploeg was in 2011 de eerste die in de huid van Jezus kroop. Daarna volgden Danny de Munk, René van Kooten, Jan Dulles, Jim de Groot, Martijn Fischer, Dwight Dissels, Tommie Christiaan en Edwin Jonker.

De editie van 2020 ging vanwege corona niet door, er was toen een aangepaste uitzending vanuit het Mediapark in Hilversum. In 2021 ging The Passion wél weer door, toen vanuit Roermond met Freek Bartels als Jezus. Maria werd toen gespeeld door Trijntje Oosterhuis. Onder anderen Anita Meyer, Simone Kleinsma, Glennis Grace en Edsilia Rombley gingen haar afgelopen jaren voor.

Lokaal talent

Talenten genoeg in de Achterhoek. Wie zie jij wel als Jezus, Maria, Petrus of Judas? Of, voor wie niet goed kan zingen, in de rol van verteller? Wij doen vast wat suggesties; vul onze poll in!

Frans Miggelbrink Wie moet een rol krijgen in The Passion? Bennie Jolink (20%)

Erik Hagelstein (8%)

Freek (10%)

Suzan (17%)

Janouk Kelderman (3%)

Hans Keuper (23%)

Gerrit Vossers (12%)

Frans Miggelbrink (8%)