Werkloosheid blijft groot probleem in regio, Achterhoek hardst getroffen door coronacrisis

Gelderland doet het nog altijd beter dan veel andere regio’s. Landelijk steeg het aantal ww-uitkeringen met 28 procent.



De cijfers vlakken zowel landelijk als in de regio flink af doordat ww-uitkeringen aflopen of doordat mensen toch een baan krijgen. Daardoor kwamen er in de afgelopen twee maanden kwamen er nog amper ww-uitkeringen bij.



In sommige regio’s, zoals Rivierenland (-0,1 procent), werden in juli zelfs minder ww-uitkeringen verstrekt ten opzichte van een maand eerder. Juist in de sectoren onderwijs en de metaalindustrie kwam er de laatste maand nog veel nieuwe ww-uitkeringen bij. Juist in de zomer lopen in het onderwijs vaak tijdelijke contracten af. In de horeca daalt het aantal ww-uitkeringen juist weer

Minder ww-uitkeringen betekent niet minder werklozen

Dat wil niet zeggen dat er minder werkloosheid is. Een aanzienlijk deel van de ww-uitkeringen in de afgelopen maanden ging naar jongeren. Omdat jongeren nog maar weinig jaren hebben gewerkt, geldt dat ze maar enkele maanden recht hebben op geld.



In juni en juli verloren veel jongeren hun ww-uitkering, maar dat betekent niet dat ze een nieuwe baan hebben gevonden. De werkloosheid in Nederland neemt dan ook nog nog steeds toe. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren in juli 419.000 mensen werkloos, ruim 100.000 meer dan in juli 2019.

Grootste klap in de Achterhoek

Afgaande op het aantal ww-uitkeringen valt in Gelderland de grootste klap in de regio Achterhoek, een regio met relatief veel industrie en ook metaalbedrijven, bedrijven die het nu moeilijk hebben. Het aantal nieuwe uitkeringen in die regio steeg in een jaar tijd daar zelfs met 60 procent. Ten opzichte van juli 2019 nam het aantal lopende ww-uitkeringen toe met 24 procent.



In de regio’s Rijk van Nijmegen en Rivierenland ligt dat cijfer net boven de 14 procent. In die twee regio’s zijn de cijfers in juli ook al weer iets beter dan de cijfers van juni. In de Gelderse Vallei en Midden-Gelderland steeg het aantal ww-uitkeringen juist wél weer. Ten opzichte van een jaar eerder is de situatie in die regio’s ook iets slechter. Het aantal ww-uitkeringen steeg daar net geen 20 procent.