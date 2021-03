Wesley trok Dana van het spoor voor een aanstormende trein: ‘Ik zou nooit 17 zijn geworden als hij er niet was geweest’

‘Normaal kom ik hier nooit’

Haverdil: ,,We hebben het er later vaak samen over gehad. Normaal gesproken wandel ik altijd richting stad. Nu had ik tijd en dacht ik: laat ik de andere kant eens op gaan. Anders was ik niet eens in de buurt geweest...’’



Ook Dana, die op het Graafschap College de opleiding onderwijsassistente volgt, heeft haar bijzondere verhaal. ,,Ik was eerder klaar op school, die dag. Ben nog even de stad ingegaan. Normaal gesproken kom ik hier nooit op dat tijdstip. Wat was er gebeurd als een van ons een andere keuze had gemaakt?’’ vraagt ze zich af.