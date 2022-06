Wie was de Duitse soldaat uit Doetinchem die niet vertelt over de oorlog maar er ’s nachts over schreeuwt?

Richard Weikamp verlaat ’s avonds - ergens halverwege de jaren 50 van de vorige eeuw - café Groeskamp aan de Terborgseweg in Doetinchem en wandelt de Wilhelminastraat in. Een passerende fietser groet de kapper, die een paar honderd meter verderop zijn salon heeft en kijkt hem na, zachtjes het hoofd schuddend.



Iedereen in de buurt weet dat Weikamp, zoals bijna elke avond, dan al een paar borrels op heeft. Thuis gaat hij daar mee door. Van slapen komt het niet voor de kapper.



Maar ook niet voor zijn vrouw Dia en hun kinderen - twee dochters en een zoon - die vader horen schreeuwen: ‘Nicht schiessen!’ of ‘Saint-Malo!’ en ‘Le Havre!’ Dat gaat de hele nacht door. Tot Weikamp tegen de ochtend eindelijk in slaap valt.



Zijn gezin weet dat de onrust voortkomt uit zijn diensttijd: Weikamp, geboren in 1911 in Bocholt als oudste van een gezin met negen kinderen, is in 1929 als kapper in Doetinchem gaan werken.



In de oorlog wordt hij opgeroepen voor het Duitse leger. Wat vader heeft meegemaakt, weten zijn gezinsleden niet. Vader praat niet over de oorlog. Wel schreeuwt hij 's nachts.