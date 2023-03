Wij kregen seksuele voorlichting bij biologie. De leraar deed een condoom om een banaan

Deze landelijk bekende attractie is na vijf jaar terug in de Achterhoek: ‘Resultaat is fantas­tisch’

Oude tijden herleven. Het Charles Dickens Museum kende zijn hoogtijdagen in het stadje Bronkhorst, maar is nu elders in de Achterhoek ondergebracht bij het Land van Jan Klaassen in Braamt. Volgende week is de officiële opening: ,,Het resultaat is fantastisch en verrassend