Wilde achtervolging en vier arrestaties bij Wehl na ontsnappingspoging gevangenis Zutphen

Column Stadse Fratsen: ‘Wij zagen de rook omhoog kringelen, de barman niet’

18 januari Persoonlijk heb ik het leed weten te beperken tot 6 maanden en 15 dagen. Vanaf 1 juli 2008 mochten we geen sigaret meer opsteken in de kroeg. 15 januari 2009 stopte ik - op een dag dat ik zo lamlendig opstond dat ik me ziek meldde - met roken. Voorgoed, zo durf ik elf jaar later wel te stellen.