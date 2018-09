Willen we nog wel naar de kermis?

DOETINCHEM - Het was niet het beste jaar voor de kermis. Bezoekersaantallen lopen terug, vooral door de concurrentie van andere evenementen. In sommige kleine dorpen zijn al geen attracties meer op het dorpsfeest.

Op de kermis van Vierakker/Wichmond, traditioneel eind augustus, waren de afgelopen jaren geen botsauto's. ,,We hebben jaren zaken gedaan met een exploitant, maar voor hem was het niet meer rendabel", zegt voorzitter Freddy Hogendoorn van het Oranjecomité Vierakker/Wichmond. De exploitant kon meer verdienen als hij in hetzelfde weekend in een grotere plaats zou gaan staan. Hogendoorn wilde hem niet betalen om in Vierakker/Wichmond te komen staan. En hij wilde de feestweek ook niet verzetten voor de botsauto's. Dus had Vierakker/Wichmond de afgelopen jaren geen attracties. Hogendoorn: ,,Ja, wel een draaimolen en springkussens voor de kinderen, maar die zijn 's avonds dicht. Dan is het wel een beetje doods bij de feesttent. Je mist de geluiden en de lichtjes van de kermis."

Jeugd

,,Zonder echte attracties mis je de jeugd van 10 tot 16 jaar. Die komen niet in de tent. We zijn in onderhandeling met een exploitant die misschien volgend jaar wil komen, omdat hij het zonde vindt dat onze kermis doodbloedt. Dat zou wel mooi zijn, want volgend jaar bestaat onze kermis honderd jaar."

Trend

Volgens Jan Boots van de Nederlandse Kermisbond is het afhaken van exploitanten op kleine kermissen een trend. ,,Kleine kermissen zijn niet meer rendabel. De exploitatiekosten van een attractie zijn de laatste jaren erg gestegen. Daar moeten inkomsten tegenover staan. Als die er niet zijn, moet er geld bij. In een dorp van duizend inwoners bezoeken ongeveer zestig kinderen de kermis. Die mogen dan tien keer in de draaimolen. Nou, dan verdien je 600 euro. Dat kan niet uit." Er zijn dan ook al dorpen waar exploitanten geld toe krijgen om op de kermis te komen staan.

Gemeente

Een aantal kleine kernen in Bronckhorst, die qua kermis allemaal met hetzelfde probleem worstelen, hebben samen hulp gezocht bij de gemeente. ,,We hebben het idee geopperd dat de gemeente één exploitant vraagt om te komen staan op al die kleine kermissen. Dus niet alleen bij ons maar ook in Linde en Varssel. De gemeente zou dan een deel van de kosten betalen. Maar dat wilde de gemeente niet."

,,Wij zien in dit verhaal geen rol weggelegd voor de gemeente", zegt wethouder Evert Blaauw (Vitale Kernen) in een reactie. ,,Hier is echt het dorp zelf aan zet."

Gaanderen

Gaanderen heeft een middelgrote kermis, die wordt georganiseerd door schuttersgilde Sint Martinus. ,,We hebben altijd drie attracties voor jonge kinderen en drie voor de oudere jeugd en volwassenen", zegt voorzitter Jan Kuiperije van de kermiscommissie van Sint Martinus. ,,Als het kan hebben nog een echte knaller er bij. Dit jaar hadden we zo'n lange arm met draaiende banken aan het eind. We hoeven de exploitanten niet te betalen en zij betalen ons ook niet. We vragen wel een bijdrage in natura van ze, in de vorm van vrijkaarten voor de kinderen."

Eén euro

Ook in Gaanderen is het bezoek aan de kermis de afgelopen jaren teruggelopen. De kermiscommissie doet van alles om de loop er in te houden. Kuiperije: ,,We hebben een tent waar een band speelt. Op zaterdagavond hebben we een DJ die dancemuziek draait. We hebben een kleinere tent voor de ouderen, met wat rustiger muziek. We hebben activiteiten voor kinderen en zondag is de dag voor de gezinnen. Vroeger was het normaal dat iedereen naar de kermis ging. Nu is ieder weekend wat anders te beleven en moet je er echt iets voor doen om de mensen naar de kermis te krijgen. Gelukkig hebben wij lage prijzen. Bij ons kun je voor een euro in de botsauto's. Dat komt omdat wij geen hoge pachtprijzen vragen. In Doetinchem, waar de exploitanten pacht moeten betalen, kost een ritje tweeënhalve euro."

Doetinchem

In Doetinchem ligt de organisatie in handen van BUHA, het verzelfstandigde onderdeel van de gemeente dat onder meer het onderhoud van de openbare ruimte doet. BUHA heeft het weer uitbesteed aan een professioneel bureau. De winst van de kermis vloeit naar de gemeente. Hoeveel de exploitanten moeten betalen voor een plekje op de Doetinchemse voor- of najaarskermis, wil BUHA niet zeggen. Wel zegt een woordvoerster dat de inkomsten die de kermissen genereren, de laatste jaren fors zijn teruggelopen. ,,Waarschijnlijk door teruglopend bezoek. En dat heeft weer te maken met de vele andere evenementen die er georganiseerd worden.

Met zijn allen