Woede en verbijstering over frauderende ambtenaar Doetinchem: ‘Die galbak is er met ons geld vandoor’

Putman zit sinds 2005 in de raad en is daarmee het langstzittende raadslid in Doetinchem. Maar niemand had de jarenlange fraude kunnen zien, zegt ze. ,,Het wegsluizen van het geld ging heel gehaaid. Doordat het meestal om kleine bedragen ging, kon hij jaren zijn gang gaan zonder dat iemand het merkte.”



De ambtenaar werkte al zo’n 35 jaar voor de gemeente en zou binnen afzienbare tijd met pensioen gaan. De man gaf leiding aan de facilitaire afdeling en was in die functie onder meer verantwoordelijk voor de kantine en de drukafdeling. Hij kon het geld verduisteren door facturen te laten betalen voor spullen die nooit geleverd werden. Het begon met kleine bedragen, maar de laatste jaren sluisde de man steeds meer geld weg. Het is nog onbekend waar de meer dan een miljoen euro is gebleven en wat ermee is gebeurd.