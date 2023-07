Woningen ontruimd in Doetinchem na vondst explosief: vermoedelijk granaat geplakt op raam van café

Aan het Glazenmakerswegje in Doetinchem worden vrijdagochtend verschillende woningen ontruimd nadat in de buurt een mogelijk explosief is aangetroffen. Op de ruit van het Turks café Arkadaslar in Doetinchem is een explosief geplakt. Het gaat vermoedelijk om een granaat.