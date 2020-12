Woonwijk met rooftopbar aan Oude IJssel, alleen zit tankstation (nog) in de weg

Zorghotel Achterhoek al maanden bomvol met coronapa­tiën­ten en de druk blijft toenemen

17 december GAANDEREN - Het Zorghotel Achterhoek in Gaanderen ligt al ruim drie maanden bomvol met coronapatiënten. Alle 32 bedden zijn bezet en de verwachting is dat de huidige hoge druk in de komende maanden alleen nog maar verder toeneemt. Vooralsnog is er voldoende personeel, al begint het krap te worden.