Wouke van Scherrenburg middelpunt van discussie na tweet over wijntje in de zon met buren

Spelletjes­win­kel in Doetinchem kan de drukte niet aan: al drie weken dicht

12 april DOETINCHEM - Nederland speelt en puzzelt zich een slag in de rondte in het coronatijdperk, zoveel is zeker. Drie weken geleden was het zo druk in spelletjeswinkel De Betovering in Doetinchem dat Nina van Campen en Lianne Wassink besloten de toko te sluiten.