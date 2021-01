Wouke van Scherrenburg over tv-serie ‘De strijd op het Binnenhof’: ‘Het blijft - net als toen - moeilijk om afstand te doen van de macht’

Geschiedenis die anderhalve maand later – 6 mei 2002 – in koeienletters werd geschreven: die dag werd Pim Fortuyn vermoord op het Mediapark in Hilversum. Het was het bloederige eind van de stormachtige opkomst van de Rotterdamse politicus, die als eerste onbeschaamd de multiculturele samenleving de maat nam. Menig tegenstander vreesde dat Fortuyn in dat verkiezingsjaar de macht op het Binnenhof zou grijpen. Kogels voorkwamen dat.



Juist Wouke van Scherrenburg, op dat moment dé parlementair journaliste van Nova, legde Fortuyn bijna dagelijks het vuur aan de schenen. Maar dat had ook een keerzijde voor de Doetinchemse, die toen nog in Dordrecht woonde: ,,Na de moord kwam er tijdens de uitvaart een spandoek voorbij met de tekst: ‘Wouke en Wim, hebben jullie nu je zin?’ Wim was Wim Kok van de PvdA, de politieke partij die lijnrecht tegenover Fortuyn stond. Ik kreeg het advies mijn huis te verlaten. Toen zijn we drie weken ondergedoken op een camping in Stokkum in de Achterhoek.”