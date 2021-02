Wouke van Scherrenburg vindt corona enger dan de tijd waarin ze moest onderduiken: ‘Confronterend dat ik in de risicogroep zit’

Het GesprekWouke van Scherrenburg (74) nam in 2004 afscheid als parlementair journalist in Den Haag. Nu is de Doetinchemse terug op het Binnenhof, als stem en presentator van een bloederige tv-serie over politieke macht door de eeuwen heen.

Helemaal weggeweest is Wouke van Scherrenberg natuurlijk nooit. Ze is te horen in talkshows wanneer een politieke ontwikkeling moet worden geduid. Twittert zeker tien gepeperde meningen per dag. En is spreekbuis van de Achterhoek, wanneer de streek - waar ze sinds 2009 woont met haar man Cees - in het nieuws is.

Voor even is ze nu terug op de plek waar ze furore maakte: op het Binnenhof met een tv-serie om je vingers bij af te likken. Met gepaste ontzetting hoort ze deskundigen aan die vertellen hoe Johan van Oldenbarnevelt en de gebroeders De Witt een kopje kleiner werden gemaakt, toen de macht in het geding kwam.

Juist Van Scherrenburg vragen voor deze serie was een meesterzet van de bedenkers en makers. Vooral omdat ze in het laatste deel - over de op- en ondergang van Pim Fortuyn - zelf hoofdrolspeler wordt. Op de dag dat de vermoorde Fortuyn wordt begraven, ziet het ganse land 's avonds in het NOS Journaal een spandoek met de vraag of Wouke nu haar zin heeft. Even later gaat de telefoon in huize Van Scherrenburg in Dordrecht.

Quote Ik vond het onderdui­ken ook een beetje overdreven, had niet het idee dat me wat kon gebeuren. Nu, in het huidige tijdsge­wricht, denk ik daar anders over. Als ik zie hoeveel blind fanatisme er achter leidersfi­gu­ren aanloopt Wouke van Scherrenburg