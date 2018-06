Zelfs de bestrijder heeft bultjes van eikenprocessierups

Dat is snel: processie­rups bij Oldershove en Timpaan in Wehl weggezogen

8 juni WEHL - De eikenprocessierupsplaag bij zorgcentrum Oldershove en kindcentrum Het Timpaan in Wehl is vanochtend bestreden. De rupsen en de spinselnesten die op ooghoogte over het voetpad hingen, zijn door medewerkers van het bestrijdingsbedrijf weggezogen.