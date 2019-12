Zeven tips ‘met interessante info’ over schietpartij Doetinchem

Neergescho­ten man in Doetinchem had meerdere schotwon­den in bovenli­chaam

3 december DOETINCHEM - De 22-jarige man uit Gouda die zondag is beschoten in Doetinchem, is door een aantal kogels geraakt in zijn bovenlichaam. ,,Hij meldde zich in het ziekenhuis met meerdere schotwonden in zijn bovenlichaam”, zei politiewoordvoerder Marloes Ballast dinsdagavond in de uitzending van Opsporing Verzocht.