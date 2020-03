Ziekenhuispersoneel in de Achterhoek mag niet op vakantie om corona

Overigens kan ziekenhuispersoneel in de Achterhoek nog gewoon vrij krijgen als ze dat willen, want er is nog geen sprake van een personeelstekort. Steenbergen: ,,We hebben momenteel voldoende mensen op de vloer lopen in Doetinchem en Winterswijk. Het is natuurlijk ook zo dat veel operaties en afspraken op poliklinieken zijn afgezegd en telefonisch worden gedaan, dus ook die mensen zijn beschikbaar.”



Ook zijn er meer dan genoeg isolatiekamers ingericht om coronapatiënten in te behandelen. Er liggen nu drie mensen met corona in de Achterhoekse ziekenhuizen: twee in Doetinchem, één in Winterswijk. De ziekenhuizen verwachten dat er de komende dagen meer patiënten bij gaan komen.



Het personeel staat klaar voor hen en is enorm gemotiveerd om deze patiënten te helpen, zegt Steenbergen. ,,Onze medewerkers denken in alle macht mee en proberen oplossingen te bedenken om deze crisis het hoofd te bieden. Niemand is te beroerd om ergens in te stappen of mee te helpen waar dat nodig is en dat is een groot compliment waard.”



