Ziekenhuissoap houdt Achterhoek in zijn greep: Waar is Mark Boumans?

column ‘Van welke stereoty­pen probeert u zich te bevrijden?’

25 februari Op Amsterdam Centraal had ik in een koffietentje afgesproken met een meisje. Ze vroeg me om haar van advies te voorzien over haar boek in wording. Afgelopen zomer was ik 'rijksgecommitteerde' op de Rietveld Academie en moest ik beoordelen of de studenten klaar waren om met hun werk de wereld in te gaan.