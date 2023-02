‘Zinderende pageturner’ van Gijs Wilbrink niet op lijst literatuurprijs: ‘Absolute misser en dieptepunt’

met video Kansen én risico’s door slimme schrijf­tool ChatGPT: ‘Hoeft niet slecht te zijn, maar we moeten oppassen’

Is de slimme schrijfrobot ChatGPT een zegen voor scholen of juist een bedreiging? De meningen verschillen, maar dat het onderdeel wordt van ons leven is al wel duidelijk. ,,Toen de rekenmachine kwam, dachten mensen ook dat niemand meer kon hoofdrekenen.”

9:33