Zo beleefde Doetinchem een surrealistische kampioensavond

Een saaie woensdag in Doetinchem, ondanks Ajax: invasie van Ajax-fans blijft uit

10:04 DOETINCHEM - Om 6 minuten over 8 wordt duidelijk hoe de verhoudingen werkelijk liggen op De Vijverberg. Tot dat moment is niet precies duidelijk hoeveel Ajax-supporters - naast de 550 in het uitvak - nu precies in het stadion van De Graafschap zitten.