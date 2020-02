Zo ontsnapten de opa’s van Lodewijk en Wouter uit de trein naar Neuengamme: ‘Dit is echt wel een heftige tocht geweest’

Wij schenen met 94 man te zijn; de leeftijden varieerden tussen 16 en 75 jaar. Het geheel werd belachelijk streng bewaakt: het was werkelijk een mooie vertoning. Wij trokken zo naar het station Doetinchem, ongeveer 3 kwartier, natuurlijk onder veel bekijks.



Aan het station stonden 3 goederenwagens voor ons en een personenwagen voor de bewakers klaar. Wij werden ingeladen, maar de deuren bleven open en o wonder, langzamerhand werd allerlei publiek voor de wagens toegelaten en de gevangenen toegestaan met hun verwanten en bekenden te spreken en pakjes eten in ontvangst te nemen.



Tegen donker gingen de mensen weg en de deuren dicht. De tijd werd gekort met het zingen van Vaderlandse liederen en ook Psalmen en Gezangen en verder met praten over wat men beleefd had en speculeren over wat men nog beleven zou.



Het gerucht was dat onze bestemming Hamburg zou zijn, een lange reis en wat stond ons aldaar te wachten? In ieder geval waarschijnlijk slecht eten en veel werken.’