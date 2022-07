Zonnepanelenbedrijf uit Doetinchem failliet door krappe arbeidsmarkt

In de bijstand en toch parttime aan de slag; het kan en het mag in Doetinchem en Aalten

DOETINCHEM/AALTEN - In een jaar tijd zijn 233 mensen met een bijstandsuitkering parttime aan de slag gegaan in Doetinchem en Aalten. Deze gemeenten hebben een regeling in het leven geroepen waarbij mensen in de bijstand die aan parttime aan het werk gaan, minder gekort worden op hun uitkering.

21 juli