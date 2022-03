Zorg weer in de knel door corona: uitval personeel, verpleeghuizen vol en thuiszorg afgeschaald

Vele duizenden mensen in de Achterhoek én de Liemers merken dagelijks de gevolgen van de verminderde zorg. ,,Sommigen zijn al weken niet gedoucht. Dat is heel lastig en zorgt voor een grote morele druk op ons personeel”, zegt Arend Pleysier van Sensire, woordvoerder namens de zorgorganisaties in de Achterhoek die hun ongerustheid uitspreken over de situatie. Daaronder de ziekenhuizen, huisartsen, de GGD en zes organisaties voor verpleeg- en thuiszorg.



Alleen al Sensire heeft 10.000 cliënten in de regio, daar komen de patiënten van andere zorgverleners, huisartsen en in de ziekenhuizen nog eens bij.



Ook voor die groepen heeft corona forse impact, omdat alle schakels in de zorgketen in elkaar grijpen. Zo kunnen er amper nog mensen terecht op verpleeg- en revalidatieafdelingen in de regio, waardoor minder mensen die ontslagen worden door het ziekenhuis daarheen kunnen. Daardoor kunnen ook huisartsen weer minder mensen doorverwijzen naar het ziekenhuis.