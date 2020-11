Zorgen om vogelgriep: deze kippenschuur krijgt een soort ‘mondkapje’

Als kippenboer Roy Tomesen ’s ochtends zijn stallen in Doetinchem en Kilder in loopt, gaat hij op zoek naar dode kippen. Als je er zoals hij er 140.000 hebt, sneven er altijd wel een paar.



,Je hoopt geen dode kip tegen te komen’’, vertelt hij. Maar als hij er nu één vindt, kijkt hij extra goed of er niet nog meer dode dieren in de buurt liggen. Want dat is een mogelijk teken dat vogelgriep de schuur is binnengedrongen. ,,Ik ben nu superalert.’’