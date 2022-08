Zorgen over verstening nu nog lommerijke Doetinchemse villastraat

Nummer 73 - tot het begin van het vorige decennium nog het kantoor van Hunting Assurantiën - is de eerste van de negen villa's (de meeste gebouwd eind negentiende eeuw). Het pand staat op de hoek van de Plantsoenstraat en de entree tot de parkeerplaats Dr. Huber Noodtplaats. De villa, een gemeentelijk monument, staat al jaren leeg en is in verpauperde staat.