Zorgopleidingen Graafschap College op slot uit vrees besmettingen; verzoek van zorginstellingen

De Graafschap start met Seuntjens in beladen clash bij Go Ahead Eagles; Schuurman opnieuw in de basis

12 oktober DOETINCHEM - Ralf Seuntjens maakt dinsdagavond (18.00 uur) in de beladen clash bij Go Ahead Eagles, op een lege Adelaarshorst, zijn basisrentree bij De Graafschap. De aanvoerder en spits is voldoende hersteld van zijn enkelblessure en kan starten.