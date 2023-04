Zoveel oranje auto's zijn er in Doetinchem

Update Deze Montferlan­ders werden tijdens de lintjesre­gen zélf verrast met een feestelij­ke mededeling

De burgemeester van Montferland, Harry de Vries, was woensdag in kasteel Huis Bergh heel druk met het uitreiken van de versierselen die horen bij de benoeming Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Acht personen verraste hij met een lintje.