Zwangere vrouwen krijgen speciale parkeervakken in Doetinchem

Met de speciale vakken wil de gemeente het voor zwangere vrouwen en gezinnen met baby's makkelijker maken een geschikte parkeerplek te vinden.

De vakken zijn ruimer, dichter bij winkels en deuren van auto 's kunnen straks verder open omdat de naastgelegen vakken verder weg zijn. De Doetinchemse fotografe Alexandra Strzelczyk (33) van Magnetic Fotografie was verbaasd toen ze in België zag dat daar al veel aparte parkeerplekken zijn voor vrouwen die zwanger zijn.



In haar fotografiestudio hoort ze juist over de problemen waar die vrouwen tegenaan lopen door de beperkte ruimte.

‘Vakken veel ruimer’

,,’Wow’, dacht ik in België, ‘dit moeten we ook in Nederland hebben’. De vakken waren veel ruimer. Zelf heb ik geen kinderen. Maar tijdens fotografiewerk hoor ik vaak hoe lastig het is de auto uit te komen, als daar vlak naast óók een auto staat. Als de deur maar half open kan, is dat bijna niet te doen. Ook voor gezinnen met baby's zijn speciale vakken handig. Bijvoorbeeld om de Maxi-Cosi of buggy uit de auto te krijgen.”



Ook uit onderzoek van platform Ouders van Nu blijkt dat 82 procent van de zwangere vrouwen moeite heeft met in- en uitstappen. Eerder deze zomer presenteerde Strzelczyk haar idee op een ideeënmarkt van de gemeente. De reacties waren positief. Tijdens de laatste raadsvergadering werd het idee besproken in de gemeenteraad en een motie aangenomen.

