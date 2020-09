Zwembaden Wehl en Vorden open vanwege tropische temperaturen; prima jaar voor Achterhoekse baden

Opoku is zelfkri­tisch na debuut en goal voor De Graafschap: ‘Gelukkig raakte ik die bal wél goed’

1 september DOETINCHEM - Johnatan Opoku bekroonde zijn debuut bij De Graafschap in het openingsduel met FC Den Bosch (4-2 zege) maandagavond met een fraai doelpunt. Maar wie dacht dat de invaller na afloop helemaal in de wolken was, had het mis.