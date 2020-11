215.000 kippen van pluimveebedrijven bij Puiflijk geruimd na wéér vondst vogelgriep

Zones

Het besmette bedrijf in Puiflijk ligt in de driekilometerzone die vorige week is afgekondigd nadat een pluimveebedrijf in Altforst besmet bleek met vogelgriep. Ook om dit nieuwe bedrijf in Puiflijk worden zones ingesteld. In het gebied van drie kilometer rond het besmette bedrijf in Puiflijk liggen zes andere pluimveebedrijven, waaronder het eerder geruimde bedrijf.