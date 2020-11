215.000 kippen vergast in Maas en Waal: ‘Ik heb mijn man vanochtend voor het eerst zien huilen’

Bedrijfsleider Hans Bach heeft niet bepaald een fijne donderdag. In de ochtend is bekend geworden dat het bedrijf dat hij runt, besmet is met vogelgriep. Gevolg is dat het helemaal leeggehaald en ontsmet moet worden. Alle kippen worden gedood, een paar honderdduizend eieren vernietigd. ,,De gevolgen zijn groot, de stallen staan nu maanden leeg.’’

Niets aan de hand

Bach was al alert op de gezondheid van zijn kippen, nadat vorige week niet ver van zijn bedrijf, in Altforst, al een bedrijf moest worden geruimd wegens vogelgriep. Er waren controles geweest waaruit bleek dat er in zijn bedrijf niks aan de hand was.



Tot hij woensdagochtend in de stal ineens meer dode kippen aantrof dan normaal. ,,Een dag eerder was dat nog niet.”