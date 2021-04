22-jarige vrouw in kritieke toestand na frontale botsing auto’s op Maas en Waalweg

De aanrijding werd rond 16.50 uur gemeld, waarna de hulpdiensten groots uitrukten. Onder andere de brandweer kwam met meerdere voertuigen ter plekke, maar ook de traumahelikopter.



De hulpverleners troffen op de plek des onheils twee personenauto’s aan die frontaal met elkaar in botsing zijn gekomen. Volgens de politie is een van beide auto’s door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft beland waarna een botsing volgde.



De vrouw is volgens de politie in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, de man is uit voorzorg voor behandeling eveneens naar het ziekenhuis gebracht.