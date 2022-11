4 ton voor verwoest clubhuis Puiflijkse voetbalclub splijt coalitie Druten

Inzamelac­ties na brand kantine SCP leveren al 50.000 euro op: ‘Fantas­tisch hoe iedereen te hulp schiet’

PUIFLIJK - Om stil van te worden. De saamhorigheid in Puiflijk na de brand in de kantine van voetbalvereniging SCP is ongekend groot. In zes dagen is al 50.000 euro ingezameld. ,,Echt hartverwarmend hoe iedereen te hulp schiet.”

25 juni