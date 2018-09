Aanpak verwarde personen in regio faalt: 'Nog een lange weg te gaan'

In heel Nederland gaat het om een derde van alle gemeenten. De politie, het Openbaar Ministerie en zorgverleners zijn nog pessimistischer, want volgens hen is de zorg in 40 procent van de regio’s onvoldoende.



Mensen met verward gedrag, onder wie sterk dementerenden, worden nog te vaak als crimineel afgevoerd in politiebusjes en in de cel gestopt tot er hulp komt. Probleem is ook dat deskundigen verkeerde diagnoses stellen en dat er onvoldoende bedden beschikbaar zijn voor mensen die met spoed uit huis moeten. Verwarde mensen zijn vaak niet eens in beeld bij de gemeente, omdat ze geïsoleerd leven en zorg uit de weg gaan.