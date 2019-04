Actie met Josti Band voor Bijna Thuis Huis blijkt doorslaand succes: 41.000 euro is ‘over’

Afgelopen zondag hield Lions Club Maas en Waal, samen met zijn Nijmeegse evenknie, een benefietconcert in Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen. De Jostiband, het Maas en Waals Mannenkoor en de Boven-Leeuwense saxofonist Nader Issa traden op voor een volle zaal. Doel was om 9.000 euro bij elkaar te krijgen voor de opstartkosten van de nieuwe gastenkamer. De inrichting daarvan was al betaald via het Oranje Fonds en het coöperatiefonds van de Rabobank. Via het concert en sponsors die de afgelopen periode bedragen toezegden blijkt nu wel bijna 49.000 euro te zijn opgehaald. De gemeente Druten rondt het bedrag af naar 50.000.

Verrassing

,,Er is nu opeens 41.000 euro over”, zegt penningmeester Jac van Dongen van de hospice. ,,En we weten echt nog niet wat we daarmee willen of kunnen doen. Dit is een complete verrassing. We hebben dus geen project klaarliggen, of zo.”



De Lions Club houdt het geld nu de komende drie jaar in kas, voor het geval de Drutenaren alsnog een goede bestemming weten te vinden. De Lions geven het geld het liefst uit aan hulp aan chronisch zieken en mantelzorgers in de regio Maas en Waal, omdat sponsors het daarvoor immers hebben gedoneerd.



Het Bijna Thuis Huis heeft vijf gastenkamers voor terminaal zieke mensen die er hun laatste levensdagen doorbrengen. Daarnaast is er vanaf volgende week een zesde kamer waar chronisch zieken maximaal drie weken kunnen worden verzorgd, zodat hun mantelzorgers even op adem kunnen komen. Patiënten uit de gemeenten Druten, Beuningen en West Maas en Waal kunnen in die respijtzorgkamer terecht. Met huisartsen en zorgorganisaties uit die gemeenten zijn afspraken gemaakt over de zorg. De drie gemeenten financieren de respijtzorg uit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Een eigen bijdrage wordt niet gevraagd.