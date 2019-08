Afferden wil weten wat Lato in ‘hun dorp’ deed

Pas na het nieuws over zijn dood, enkele weken geleden, hoorden ze erover. ,,Voor onrust heeft het niet echt gezorgd. Je schrikt even: van wat is er in ons dorp gebeurd? Je denkt op zo’n moment ook: wat staat ons nog te wachten?”, zegt Marinka Faassen, naast inwoner, raadslid van Dorpslijst Afferden.



Deze politieke partij stelde eerder, ‘in de tijd dat Luciën van Riswijk nog burgemeester van Druten was’, er al eens vragen over. ,,Het huis viel ons op. We vonden het er anders, onverzorgder, uitzien. Van de gemeente kregen we te horen dat de woning al in de gaten werd gehouden”, zegt Faassen.