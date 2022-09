Afferdense boeddhistische monniken flyeren in de supermarkt: ‘Het is wel nieuw dat we dit zo uitgebreid doen’

Wat komt er in de kerk van Puiflijk? ‘Breng dorpshuis erin onder’

PUIFLIJK - Wat komt er in de kerk van Puiflijk? Die vraag is opnieuw actueel geworden nu monumentenbeschermer Jan Reijnen een brief heeft geschreven aan de koper van de kerk en aan de gemeente Druten. Daarin stelt hij voor om dorpshuis De Lier in het kerkgebouw onder te brengen.

24 januari