Allerzielen in Druten: ‘Verbonden door Licht’

‘Senioren Druten sporten straks bij reguliere sportclub’

DRUTEN - In de gemeente Druten is stichting Maas en Waal in Beweging een offensief gestart om meer senioren aangepast te laten sporten bij sportclubs. Via een aantal bijeenkomsten maken ze kennis met sporten als walking football, fithockey, OldStars tennis en badminton. In de hoop dat ze doorgaan bij een sportvereniging.

8 september