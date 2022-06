Als baron en barones leven op je eigen landgoed in Horssen, met omkijken naar elkaar

Voetveren Uiterwaar­de elke dag in de vaart: meteen al druk

NIFTRIK - De pontjes van Uiterwaarde, die onder meer veerdiensten op de Waal en Maas verzorgen, zijn sinds het afgelopen weekeinde weer dagelijks in de vaart. Het seizoen was in april al gestart, maar tot op heden voeren de voetveren alleen in de weekenden.

14 juni