Als blinde slagen voor vwo, Twan laat zien dat het kan

De Veerdam populair bij kampeer­ders

4 juni DRUTEN - Wie over de Waalbandijk in Druten loopt, kan er bijna niet omheen: camperlocatie De Veerdam. De plek is ontzettend populair bij toeristen, ook - of misschien juist wel extra - tijdens deze coronacrisis. Zelfs gisteren, op een ‘gewone’ woensdag in juni zijn de zo’n dertig plekken grotendeels bezet.