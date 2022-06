Ambtenarenkorps Druten-Wijchen kampt met hoge werkdruk en fors ziekteverzuim

Vluchtelin­gen laten zich niet zien op het Veerdam Festival

DRUTEN - Na twee jaar gedwongen stilte dendert er weer feestmuziek over de Veerdam in Druten. Het Veerdam Festival is voor de derde dag in volle gang. Nog geen 20 meter verder ligt de Monarch Princess aangemeerd. De eerste van 150 Oekraïense vluchtelingen zijn vrijdag vanuit de oorlog aangekomen. Een groot contrast.

30 mei