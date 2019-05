Audi-club Deestenaar heeft 15.000 leden: ‘De vijfcilinder? Dat is pure emotie’

Vlak voor het interview spoedt een auto zich met veel lawaai door de Grotestraat in Deest. Thom Dijkstra luistert even en schudt dan beslist zijn hoofd. ,,Nee, geen vijfcilinder.”



Het roffelende turbogeluid van een Audi RS3 en TT RS - twee sportauto’s, RS betekent RennSport - kan hij dromen. ,,Dat is zo bijzonder”, zegt de 20-jarige Deestenaar glunderend. ,,Een typisch geluid dat alleen Audi heeft, pure emotie.” Toen zijn stiefvader in 2012 een RS3 kocht, raakte de in Friesland geboren Deestenaar besmet met het Audi-virus.



15.000 leden

Sinds 2014 staat Dijkstra aan het roer van de Nederlandse Audi RS3/TT RS Club. Een club met ruim 15.000 leden op Facebook en zelfs al bijna 175.000 volgers op Instagram. De oprichter plaatst vrijwel dagelijks beeldmateriaal van de sportwagens en organiseert elk jaar minstens zes meetings voor Audi-liefhebbers, in Nederland, Duitsland en Zwitserland.