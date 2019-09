Auto belandt in het water in Druten

Video De ‘Schunkeln­mit­tag’ in Afferden wordt een volwassen feestje

21 september AFFERDEN - Het is elk jaar een vriendelijk voorafje aan de grote Maas en Waalse Oktoberfeesten in Afferden: de Schunkelnmittag op de zaterdag. Leken de gasten eerdere jaren wat te verdrinken in de enorme feesttent, inmiddels is het een volwassen evenement geworden.