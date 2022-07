Auto op de kop na botsing met vrachtwagen op N322, bestuurster raakt gewond

De hulpdiensten rukten rond 16.55 uur uit voor het ongeval. In een bocht kwamen de personenauto en vrachtwagen met elkaar in botsing.



De personenauto belandde hierdoor op zijn kop, de vrachtwagen kwam even verderop in de berm tot stilstand. De vrachtwagen liep schade op aan de linkerzijkant. De bestuurder van de personenauto is met onbekend letsel vervoerd naar het ziekenhuis.



Vlak na het ongeval was de Maas en Waalweg enige tijd volledig afgesloten. Nadat de hulpdiensten klaar waren, werd er een rijbaan richting Tiel vrijgegeven. Een berger zal de personenauto ophalen.



De Maas en Waalweg bij Puiflijk op de kaart: