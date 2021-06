‘Auto te water in Druten’: Van Heemstraweg deels afgesloten voor hulpverlening

Sinter­klaas­mu­se­um in leegstaan­de kapel Druten? Deze mensen gaan ervoor!

27 mei DRUTEN - In de Boldershofkapel in Druten komt mogelijk een Sinterklaasmuseum. Dat is het voornemen van een groep initiatiefnemers die door Drutenaar Peter Fontijn bijeen zijn gebracht. De eigenaar van de kapel ziet het plan wel zitten.