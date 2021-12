Autobrand slaat over naar vrijstaande garage in Druten: woning blijft gespaard

VIDEODRUTEN - Aan de Elzenskap in Druten is dinsdagochtend rond 04.45 uur een auto in brand gevlogen. De wagen stond geparkeerd in een carport naast een vrijstaande garage. De vlammen van de auto sloegen over en zetten de garage ook in brand.