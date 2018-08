'Avontuurlijke treinfanaat' Gerard (52) uit Druten al twee weken vermist

De 52-jarige Willemsen vertrok zondagochtend 22 juli vanuit zorginstelling ’s Heeren Loo in Kattenburg te Druten. Hij ging een eindje wandelen en is niet meer teruggekomen. Vermoedelijk is hij met het pontje bij Druten de Waal overgestoken. Daarna zou hij nog in Breda zijn gezien, meldt de politie.

Zonder bankpas

Willemsen is vertrokken zonder bankpas of creditcard, en had alleen wat kleingeld bij zich. De telefoon die hij bij zich heeft, staat uit of is niet traceerbaar. Volgens de politie is Willemsen avontuurlijk aangelegd. Hij heeft een voorliefde voor vliegvelden, treinstations en boten. De kans bestaat dat hij richting Duitsland is vertrokken.

De Drutenaar is ongeveer 1,75 meter lang, heeft een normaal postuur, grijzend, kort opgeschoren haar, blauw/grijze ogen en draagt een bril. Hij is vertrokken in een groene korte broek, gestreept beige T-shirt, grijze sokken en bruine sandalen.