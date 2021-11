Babyboom in coronatijd, Druten is koploper in Gelderland; kijk hier hoeveel baby's er in jouw gemeente zijn geboren

DRUTEN - Er is dit jaar sprake van een ware geboortegolf, en dat zien we vooral in Druten. Tot en met september werden 36 meer baby’s geboren dan in dezelfde tijd vorig jaar. Dit blijkt vandaag uit cijfers van het CBS.

In totaal gaat het om 153 nieuwgeborenen in het dorp. Vorig jaar waren waren dat er 117. Een stijging van maar liefst 30,8 procent. Daarmee is Druten koploper in Gelderland. Nergens was de stijging in het aantal baby’s groter. Druten laat niet alleen de Maas en Waalse gemeenten achter zich, maar ook Nijmegen, Berg en Dal en de Brabantse gemeenten Cuijk en Boxmeer.

Wijchen blijft nagenoeg gelijk

In de gemeente West Maas en Waal werden van januari tot en met september dit jaar in totaal 165 baby’s geboren. Vorig jaar waren dat er in dezelfde periode 141: 17 procent meer.

Wijchen is de enige regiogemeente waarin het aantal geboren kinderen ongeveer gelijk is gebleven, dit jaar in totaal 267 baby’s, vorig jaar 265, slechts 2 minder.

Volgens het CBS hebben vooral dertigers dit jaar meer kinderen gekregen dan in de laatste jaren. Dat geldt ook voor vrouwen tussen de 25 en 30 jaar. Bij vrouwen jonger dan 25 jaar blijft het aantal baby’s juist dalen. Kijk je naar Europa, dan is de stijging van het aantal geboorten in Nederland volgens het CBS uitzonderlijk hoog.

Daling

De explosieve groei van het aantal geboren kinderen in Druten staat in schril contrast met de ontwikkeling in de gemeente Beuningen. Daar werd juist op de rem getrapt. Zagen er van januari tot en met september 2020 in Beuningen nog 199 baby’s het levenslicht, in dezelfde periode dit jaar waren dat er ‘nog maar’ 176. Een daling van 11,6 procent dus.

Van gemeenten in deze regio laat alleen Heumen een sterkere daling zien. Vorig jaar werden er tot en met september 116 kinderen geboren, dit jaar in totaal 91, dat is 21,6 procent minder baby’s.