Bassiti uit Niger mag na zes jaar toch in Nederland blijven: ‘Het is heel mooi’

Mountainbi­kers niet rond Uivermeer­tjes

10 oktober DEEST - Er komt geen mountainbikepad rond zandwinplas De Uivermeertjes in Deest. Burgemeester en wethouders meldden dat het niet haalbaar is op die locatie een route aan te leggen. Ze gaan onderzoeken of er een andere locatie voor zo'n pad in aanmerking komt. Dat wordt in ieder geval niet de Afferdense en Deestse Waarden. Dat wil Rijkswaterstaat niet.