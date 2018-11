Beroepschauffeur uit Druten moet rijbewijs inleveren vanwege rijden onder invloed

Warm en gastvrij gebaar na Allerzie­len in Puiflijkse kerk

3 november PUIFLIJK - Allerzielen in Puiflijk: voor het eerst zonder dienst in de Johannes de Doperkerk, maar - zoals in de weekenden sinds begin 2017 reeds gebruikelijk - in het dorpshuis De Lier. Vorig jaar was bij wijze van uitzondering de kerk nog open voor wat zo'n beetje de best bezochte dienst van het jaar in menig katholieke kerk is geworden: het herdenken van de dierbare overledenen.